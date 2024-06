Die Absperrung vor dem ehemaligen Möbelhaus in der Köthener Fußgängerzone wurde mit Beton verstärkt. Die Sperrung bleibt voraussichtlich noch Wochen bestehen, um Fußgänger vor herabfallenden Fassadenteilen zu schützen. Eine Lösung des Problems steht noch aus.

Sperrung vor ehemaligem Möbelhaus in Köthen dauert an

Keine Lösung in Sicht

Kein Durchkommen am alten Möbelkaufhaus in Köthen. Die Absperrung wurde verstärkt. Wer es dennoch probiert, riskiert Strafen – und ein Leben.

Köthen/MZ. - Die Bauzäune vor dem maroden Möbelkaufhaus in der Fußgängerzone in Köthen sind in dieser Woche mit Betonelementen befestigt worden. Die Sperrung wird vermutlich weitere Wochen nötig sein, vielleicht sogar noch weitere Monate.