68-Jähriger wird seit Freitag in Zehringen vermisst - Mann braucht dringend Hilfe

Zehringen/MZ - In Zehringen wird seit Freitag ein 68-jähriger Mann vermisst. Dieser hatte nach Angaben der Polizei gegen 8.30 Uhr seine Wohnunterkunft verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste ist gesundheitlich stark beeinträchtigt.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Er hat eine rundliche Nase, weißgraue Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens vermutlich eine dunkelblaue Jogginghose und ein T-Shirt mit eingenähtem Namen. Nach Angaben der Polizei hat der Mann eine schwer verständliche Aussprache und eine gebeugte Kopfhaltung.

Der Vermisste aus Zehringen. Polizei

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, blieben am Freitag erfolglos. Am späten Abend wandten sich die Ermittler mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit. Die Polizei hält es für möglich, dass der Mann sich im Raum Aken aufhält.

Hinweise zum Aufenthaltsort können an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer (03496) 4260 bzw. an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.