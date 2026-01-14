Sondervermögen des Bundes 4,68 Millionen Euro fürs Osternienburger Land: Diese Projekte sollen noch dieses Jahr umgesetzt werden
Rund 4,68 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes bekommt das Osternienburger Land. In diese vier Projekte soll die erste Million in diesem Jahr fließen.
14.01.2026, 13:57
Osternienburg/MZ - Die Millionen des Bundes würden helfen, macht Torsten Lorenz, der Bürgermeister des Osternienburger Landes, deutlich. Damit könnten wichtige Projekte umgesetzt werden. Auch solche, die seit Jahren nicht umsetzbar gewesen seien.