Bettina und Jens Lieschke führen das Gasthaus „Friedenseiche“ Axien in vierter Generation. Eine Saure-Gurken-Zeit kennen beide nicht. Was sich das Ehepaar von der Zukunft wünscht.

Bettina und Jens Lieschke können sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Hinter dem Saal befindet sich auch eine Kegelbahn.

Axien/MZ. - Die Verschnaufpausen sind kurz. „Wir haben eigentlich eine Sieben-Tage-Woche“, sagen Bettina und Jens Lieschke, die sich pro Jahr „ein paar Tage Camping und den Heiligen Abend“ als Auszeit gönnen. Ansonsten lautet ihr Tagesprogramm: Vorbestellungen abarbeiten, Feiern vorbereiten, das Gasthaus „Zur Friedenseiche“ in Axien am Laufen halten.