Gasthaus „Zur Friedenseiche" Axien: Traditionsgaststätte seit 113 Jahren – Erfolgsrezept Hausmannskost
Bettina und Jens Lieschke führen das Gasthaus „Friedenseiche“ Axien in vierter Generation. Eine Saure-Gurken-Zeit kennen beide nicht. Was sich das Ehepaar von der Zukunft wünscht.
11.12.2025, 14:00
Axien/MZ. - Die Verschnaufpausen sind kurz. „Wir haben eigentlich eine Sieben-Tage-Woche“, sagen Bettina und Jens Lieschke, die sich pro Jahr „ein paar Tage Camping und den Heiligen Abend“ als Auszeit gönnen. Ansonsten lautet ihr Tagesprogramm: Vorbestellungen abarbeiten, Feiern vorbereiten, das Gasthaus „Zur Friedenseiche“ in Axien am Laufen halten.