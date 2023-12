Annaburg/MZ - Gegen 13:50 Uhr kam es am Tag vor Heiligabend zwischen Annaburg und Schweinitz zu einem Unfall.

Am 23. Dezember befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel Corsa die L 113 aus Richtung Annaburg kommend, in Fahrtrichtung Schweinitz. Circa 200 Meter vor dem Abzweig nach Purzien kam der PKW dann in der Rechtskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß in der weiteren Folge gegen einen Baum.

Dabei wurden der Fahrer und die 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.