Listerfehrda/MZ. - Die Überraschung ist so richtig gelungen. In der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes der Kaninchenzüchter in Schwanebeck wurde Tino Petrik aus Listerfehrda für seine außerordentlichen Leistungen als Meister der Kaninchenzucht in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Das ist eine hohe Ehre, da dieser Titel in der Regel nur an zwei Züchter im Jahr vergeben wird.