Die Gedenkstättenleiterin Melanie Engler blickt auf das Stadtfest in unmittelbarer Nähe der Lichtenburg zurück. Sie spricht über Wirkung und Grenzen im Umgang mit Geschichte.

Wie an der Lichtenburg Grenzen des Angemessenen gezogen werden

Welcher ist der passende Umgang mit einer Gedenkstätte wie der Prettiner Lichtenburg?

Prettin/MZ. - Die Umsetzung des Prettiner Stadtfests habe sie positiv empfunden, erzählt Melanie Engler, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin. Es geht um den vergangenen Sommer, als zum ersten Mal seit längerer Zeit in direkter Nähe zur Gedenkstätte Stadtfest gefeiert wurde. Den Moment, als das Thema zum ersten Mal auf den Tisch kam, beschreibt Melanie Engler mit Blick auf die Schlossgeschichte als herausfordernd.