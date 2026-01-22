Sie malt seit frühester Kindheit. Wie sie aus Argentinien über Spanien nach Deutschland kam.

Stephanie Hadrath aus Bernburg war schon immer kreativ tätig - jetzt gestaltet sie auch noch Kerzen

Bernburg/MZ. - Die Struktur des Felles ist deutlich zu erkennen, ebenso der Kopf mit den runden Ohren und der stämmige Körper: Diese Kerze in Form des Bären am Bernburger Tiergarten ist nicht einfach nur eine Kerze, es ist ein kleines Kunstwerk. Geschaffen hat es Stephanie Golz, die auch unter ihrem Künstlernamen Hadrath bekannt ist. Erstmals wurde die Kerze zum Jahresende von der Bernburger Freizeit GmbH auf dem Heele-Christ-Markt verkauft.