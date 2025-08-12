Das Stadtfest findet auf Wunsch der Prettiner seit Langem wieder im Schlossgarten statt – in direkter Nähe zur Gedenkstätte Lichtenburg. Was die Leiterin von diesem Standort hält.

Fünf Tage feiern im Schlossgarten - sensibler Kompromiss an der Lichtenburg

Auf dem Aussichtspunkt im Schlossgarten wird Beate Trittin im Rahmen des Stadtfests Wein ausschenken.

Prettin/MZ. - Fünf Tage Programm hat der Prettiner Heimat und Kulturverein anlässlich des bevorstehenden Stadtfests auf die Beine gestellt. Von Mittwoch, 13. August, bis Sonntag, 17. August, findet die Sause statt. Und zwar seit Langem wieder im Prettiner Schlossgarten, in direkter Nähe zur Gedenkstätte KZ Lichtenburg. Wie geht der Verein mit dem Feiern an diesem Ort um? Und was sagt die Leiterin der Gedenkstätte dazu?