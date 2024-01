Roland Sterner leitet das Betreuungsforstamt Annaburg. Was ihn an der Arbeit im Osten von Sachsen-Anhalt reizt.

Roland Sterner leitet seit wenigen Monaten das Betreuungsforstamt in Annaburg und freut sich auf die neuen Aufgaben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/MZ. - „Als Förster wollte ich gern zurück in die Praxis“, sagt Roland Sterner. Seit wenigen Monaten führt er das Betreuungsfortsamt in Annaburg. Er hat die Nachfolge von Philipp Nahrstedt angetreten, der im August Annaburg in Richtung Mecklenburg-Vorpommern verlassen hat, um dort eine neue Aufgabe zu übernehmen.