Purzien/MZ. - Die Forstbetriebsgemeinschaft„Haidchen“ Purzien ist eine große Gemeinschaft. 206 Waldbesitzer mit einer Fläche von 873 Hektar gehören ihr an. Die Aufgaben sind klar, macht Vorsitzender Arne Wachsmann in der Mitgliederversammlung im Bürgerzentrum in Purzien deutlich. Die Interessen der Waldbesitzer werden vertreten, er verweist außerdem auf die Notwendigkeit des Wegebaus und das Ausschöpfen der Förderinstrumente, um die Zukunft der Wälder sichern zu können. Denn Waldschäden werden die Arbeit der Forstbetriebsgemeinschaft auch in der Zukunft begleiten. Das wird weiterhin viel Kraft erfordern.