weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Herbst-Darts-Turnier in Axien: Titelverteidiger Küster-Winter darf Pokal behalten – 3:0-Finalsieg gegen Großmann

Herbst-Darts-Turnier in Axien Titelverteidiger Küster-Winter darf Pokal behalten – 3:0-Finalsieg gegen Großmann

32. Herbst-Darts-Turnier in Axien: Im Gasthaus „Zur Friedenseiche“ flogen wieder die Pfeile: 26 Teilnehmer kämpften beim Herbst-Darts-Turnier um den Sieg.

Von Jens Lieschke 06.11.2025, 12:00
Dritter wurde Christian Blüthgen, beste Dame Jenny Frank, Sieger des Turniers Alexander Küster-Winter und Zweiter David Großmann (von links).
Dritter wurde Christian Blüthgen, beste Dame Jenny Frank, Sieger des Turniers Alexander Küster-Winter und Zweiter David Großmann (von links). Foto: Lieschke

Axien/MZ. - Für Freunde des Dartssports flogen am Wochenende im Gasthaus „Zur Friedenseiche“ in Axien wieder die Pfeile. Insgesamt 26 Teilnehmer fanden sich zum 501 in zwei Gewinnsätzen im Doppel-KO-System an den drei Elektronik-Darts zum 32. Herbst-Dart-Turnier ein.