32. Herbst-Darts-Turnier in Axien: Im Gasthaus „Zur Friedenseiche“ flogen wieder die Pfeile: 26 Teilnehmer kämpften beim Herbst-Darts-Turnier um den Sieg.

Dritter wurde Christian Blüthgen, beste Dame Jenny Frank, Sieger des Turniers Alexander Küster-Winter und Zweiter David Großmann (von links).

Axien/MZ. - Für Freunde des Dartssports flogen am Wochenende im Gasthaus „Zur Friedenseiche“ in Axien wieder die Pfeile. Insgesamt 26 Teilnehmer fanden sich zum 501 in zwei Gewinnsätzen im Doppel-KO-System an den drei Elektronik-Darts zum 32. Herbst-Dart-Turnier ein.