Geld vom Bund Infrastruktur-Sondervermögen: Salzlandkreis will in vier Schwerpunkte investieren

Der Kreistag hat die Schwerpunkte beschlossen, in denen im Salzlandkreis die Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes investiert werden sollen. Was bisher noch ungeklärt ist.

Von Torsten Adam 09.01.2026, 08:15
Wo investieren?, fragt sich sicher auch Landrat Markus Bauer. Knapp 57,2 Millionen Euro erhält der Landkreis aus dem Infrastruktur-Sondervermögen. Ein Schwerpunkt wird die Verkehrsinfrastruktur sein.
Wo investieren?, fragt sich sicher auch Landrat Markus Bauer. Knapp 57,2 Millionen Euro erhält der Landkreis aus dem Infrastruktur-Sondervermögen. Ein Schwerpunkt wird die Verkehrsinfrastruktur sein. (Foto: Frank Gehrmann)

Salzlandkreis/MZ - Der Salzlandkreis geht davon aus, knapp 57,2 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes zu erhalten. Bis zum Jahr 2042 kann er mit dieser pauschalen Summe Sachinvestitionen nach eigenem Ermessen finanzieren. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einstimmig entschieden, wohin die Mittel fließen sollen.