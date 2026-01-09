weather schneefall
Unfall auf der B180 bei Zeitz Bus und Lkw stoßen in Döschwitz zusammen

Die B180 musste am Morgen vorübergehend gesperrt werden.

09.01.2026, 08:04
Die B180 in Döschwitz war am Morgen aufgrund eines Unfalls gesperrt. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Döschwitz/MZ/ank - Die Bundesstraße 180 in Döschwitz war am Morgen vorübergehend voll gesperrt. Grund dafür war laut Polizeirevier Burgenlandkreis ein Unfall, in den ein Bus und ein Lkw verwickelt waren. Im Bus, heißt es, hätten sich zwei Passagiere befunden. Verletzt worden sei niemand. Der Unfall habe sich gegen 6.15 Uhr ereignet. Gegen acht Uhr hieß es aus dem Polizeirevier, dass die Straße wieder befahrbar sei.