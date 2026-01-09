Döschwitz/MZ/ank - Die Bundesstraße 180 in Döschwitz war am Morgen vorübergehend voll gesperrt. Grund dafür war laut Polizeirevier Burgenlandkreis ein Unfall, in den ein Bus und ein Lkw verwickelt waren. Im Bus, heißt es, hätten sich zwei Passagiere befunden. Verletzt worden sei niemand. Der Unfall habe sich gegen 6.15 Uhr ereignet. Gegen acht Uhr hieß es aus dem Polizeirevier, dass die Straße wieder befahrbar sei.