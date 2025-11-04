weather wolkig
Trikots für die Zukunft: Unternehmer Sommerfeld und Autohaus Peter unterstützen die D-Jugend aus Linda

Von Klaus Adam 04.11.2025, 14:00
Autohaus Peter und Spedition Sommerfeld unterstützen Fußballnachwuchs in Holzdorf. (Foto: Klaus Adam)

Holzdorf/MZ - Einen Satz neuer Trikots und Jacken erhielten die elf- und zwölfjährigen Fußballer der D-Jugend des SV Grün-Weiß Linda am Donnerstag vor dem Reformationsfeiertag. Dazu war die Mannschaft mit Trainer Denis Lehmann (2. v. li.) auf den Hof der Spedition von Marcel Sommerfeld (im Foto re. mit seiner Frau Jana) nach Holzdorf gekommen.