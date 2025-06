Vorstand hat im März mit Vorbereitungen begonnen. Was alles auf dem Plan steht.

Jubiläum: Sportverein aus Linda feiert Geburtstag. Was alles auf dem Plan steht.

Martin Dinda betreibt in seiner Freizeit ein eigenes Atelier.

Linda/MZ. - Der SV Grün-Weiß Linda feiert am Samstag, den 14. Juni, ab 18 Uhr in der örtlichen Turnhalle seinen 35. Geburtstag. Wie der 2. Vorsitzende, Martin Dinda, mitteilt, haben die Mitglieder seit der Gründung im Jahr 1990 zusammen unvergessliche Momente erlebt, viele Freundschaften geschlossen und unzählige Tore geschossen. Diese Jubiläumsfeier sei auch die Gelegenheit, all jenen zu danken, die den Verein groß und über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht haben.