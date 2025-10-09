Diskussion im Bauausschuss „Sie können uns wirklich vertrauen“: Windkraft sorgt für hitzige Debatte in Annaburg

Mehrere Bürger aus Lebien und Groß Naundorf machen ihrem Ärger Luft. Sie sind der Meinung, die Stadt hat Einwohner unzureichend über den Bau von Windkraftanlagen informiert.