weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Bekannt aus Kabel 1: TV-Cowboy aus dem Harz startet mit Wild-West-Wochenenden durch

Eil
Landesverwaltungsamt leitet Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Oberbürgermeisterin ein
Landesverwaltungsamt leitet Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Oberbürgermeisterin ein

Neue Eventreihe Bekannt aus Kabel 1: TV-Cowboy aus dem Harz startet mit echten Wild-West-Wochenenden durch

Vom Kabel-1-Dreh zur Cowboy-Romantik im Harz: Sebastian Wiechardt, bekannt aus „Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen“, will mit Abenteuer-Wochenenden in Hasselfelde durchstarten. So fühlt sich der Wilde Westen mitten in Deutschland an.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 09.10.2025, 16:50
Seit geraumer Zeit zurück in Westerhausen: Pferdetrainer Sebastian Wiechardt macht im Harz weiter, wo er aufgehört hat.
Seit geraumer Zeit zurück in Westerhausen: Pferdetrainer Sebastian Wiechardt macht im Harz weiter, wo er aufgehört hat. Foto: Susanne Thon

Westerhausen/Hasselfelde/MZ. - 2024 war der Westernreiter Sebastian Wiechardt einer der Protagonisten in der Kabel-1-Dokumentation „Yiehaa! Unser Traum vom Wilden Westen“; das Drehteam begleitet den Harzer Cowboy bis in die USA, wo er auf verschiedenen Ranches war und seiner Freundin einen Heiratsantrag machte.