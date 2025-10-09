Eil
Kampf gegen Krebs Nach Rückfall im Kampf gegen Blutkrebs: Familie von Friedrich (6) sucht Stammzellspender
Der sechs Jahre alte Friedrich aus Höhnstedt bei Halle leidet an einer aggressiven Krebsform. Nach Rückschlägen in der Therapie hofft seine Familie auf eine lebensrettende Stammzellspende. Wie der Junge trotz Klinikalltag Hoffnung verbreitet und was jeder tun kann, um zu helfen.
Aktualisiert: 09.10.2025, 16:52
Halle (Saale)/ MZ. - Der sechsjährige Friedrich kämpft Tag für Tag. Im Frühjahr dieses Jahres bekam er die Diagnose Burkitt-Lymphom - eine Erkrankung des blutbildenden Systems, also eine Art der Leukämie. Es ist eine besonders schnell wachsende Form von Blutkrebs, die vor allem Kinder und junge Erwachsende betrifft.