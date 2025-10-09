Kampf gegen Krebs Nach Rückfall im Kampf gegen Blutkrebs: Familie von Friedrich (6) sucht Stammzellspender

Der sechs Jahre alte Friedrich aus Höhnstedt bei Halle leidet an einer aggressiven Krebsform. Nach Rückschlägen in der Therapie hofft seine Familie auf eine lebensrettende Stammzellspende. Wie der Junge trotz Klinikalltag Hoffnung verbreitet und was jeder tun kann, um zu helfen.