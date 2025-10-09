weather regenschauer
  4. Blutkrebs bei Friedrich (6): DKMS ruft zur Typisierung auf

Kampf gegen Krebs Nach Rückfall im Kampf gegen Blutkrebs: Familie von Friedrich (6) sucht Stammzellspender

Der sechs Jahre alte Friedrich aus Höhnstedt bei Halle leidet an einer aggressiven Krebsform. Nach Rückschlägen in der Therapie hofft seine Familie auf eine lebensrettende Stammzellspende. Wie der Junge trotz Klinikalltag Hoffnung verbreitet und was jeder tun kann, um zu helfen.

Von Isabell Sparfeld Aktualisiert: 09.10.2025, 16:52
Friedrich ist sechs Jahre alt und wird als kleiner Sonnenschein beschrieben. Jeden Tag kämpft er gegen den Krebs. Doch zur Heilung seiner seltenen Blutkrebs-Erkrankung ist er auf eine Stammzell-Spende angewiesen. 
Halle (Saale)/ MZ. - Der sechsjährige Friedrich kämpft Tag für Tag. Im Frühjahr dieses Jahres bekam er die Diagnose Burkitt-Lymphom - eine Erkrankung des blutbildenden Systems, also eine Art der Leukämie. Es ist eine besonders schnell wachsende Form von Blutkrebs, die vor allem Kinder und junge Erwachsende betrifft.