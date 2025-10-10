Bald stehen die bisherigen Märkte an der Rosa-Luxemburg-Straße leer: Rewe und Rossmann ziehen an der Rehainer Straße um. Die MZ hat mit Bürgermeister Michael Jahn gesprochen – wie viel Einfluss hat die Stadt auf die künftige Nutzung?

Rewe und Rossmann ziehen um – was wird aus den alten Standorten in Jessen?

Bald steht der große Umzug von Rewe in die Rehainer Straße an.

Jessen/MZ. - Was kommt nach? Das fragen sich schon länger viele Bürgerinnen und Bürger in Jessen. Es geht um die Nachnutzung der Gebäude, in denen sich bislang noch die Märkte Rewe und Rossmann befinden (beide Rosa-Luxemburg-Straße). Doch in wenigen Wochen steht deren Umzug an die Rehainer Straße (B 187) an.