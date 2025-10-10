Einsatz für Rettungskräfte Schwerer Unfall zwischen Winningen und Hecklingen: Junger Mann muss ins Krankenhaus geflogen werden

Ein junger Mann ist am Freitagnachmittag zwischen Winningen und Hecklingen mit dem Auto von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und schwer verletzt worden. Die Landstraße ist zwei Stunden nach dem Unfall noch immer gesperrt.