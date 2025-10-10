weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Einsatz für Rettungskräfte Schwerer Unfall zwischen Winningen und Hecklingen: Junger Mann muss ins Krankenhaus geflogen werden

Ein junger Mann ist am Freitagnachmittag zwischen Winningen und Hecklingen mit dem Auto von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und schwer verletzt worden. Die Landstraße ist zwei Stunden nach dem Unfall noch immer gesperrt.

Von Kerstin Beier und Volker Müller 10.10.2025, 16:38
Der BMW des Unfallfahrers ist nur noch Schrott. Der junge Mann wurde schwerstverletzt in eine Klinik nach Halle geflogen.
Der BMW des Unfallfahrers ist nur noch Schrott. Der junge Mann wurde schwerstverletzt in eine Klinik nach Halle geflogen. (Foto: Volker Müller)

Winningen/Hecklingen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Hecklingen und Winningen ist ein junger Mann schwerstverletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in die Klinik Bergmannstrost in Halle.