Rewe-Baustelle in Jessen Rewe-Neubau in Jessen an der B 187: Rein optisch bald „fertig“
Während der Bauleiter Einblicke in die letzten Arbeitsschritte der Großbaustelle von Rewe und Rossmann gibt, verrät Marktleiter Jähnel die Antworten auf die ihm meistgestellten Fragen.
29.08.2025, 10:00
Jessen/MZ. - Bürgerinnen und Bürger fragen immer wieder bei Friedrich Jähnel als Inhaber des Jessener Rewe-Marktes zum Neubau nach. Besonders beliebt seien dabei die Themen Leergut, Lieferservice und Fleischerei, berichtet der Marktleiter während eines Baustellenbesuchs.