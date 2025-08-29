weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Rewe-Neubau in Jessen an der B 187: Rein optisch bald „fertig"

Während der Bauleiter Einblicke in die letzten Arbeitsschritte der Großbaustelle von Rewe und Rossmann gibt, verrät Marktleiter Jähnel die Antworten auf die ihm meistgestellten Fragen.

Von Manuela Müller 29.08.2025, 10:00
In den neuen Hallen werden bereits die ersten Fließen verlegt, es wird mit einem sogenannten Rüttelboden gearbeitet.
In den neuen Hallen werden bereits die ersten Fließen verlegt, es wird mit einem sogenannten Rüttelboden gearbeitet. (Foto: Manuela Müller)

Jessen/MZ. - Bürgerinnen und Bürger fragen immer wieder bei Friedrich Jähnel als Inhaber des Jessener Rewe-Marktes zum Neubau nach. Besonders beliebt seien dabei die Themen Leergut, Lieferservice und Fleischerei, berichtet der Marktleiter während eines Baustellenbesuchs.