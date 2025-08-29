Während der Bauleiter Einblicke in die letzten Arbeitsschritte der Großbaustelle von Rewe und Rossmann gibt, verrät Marktleiter Jähnel die Antworten auf die ihm meistgestellten Fragen.

Rewe-Neubau in Jessen an der B 187: Rein optisch bald „fertig“

In den neuen Hallen werden bereits die ersten Fließen verlegt, es wird mit einem sogenannten Rüttelboden gearbeitet.

Jessen/MZ. - Bürgerinnen und Bürger fragen immer wieder bei Friedrich Jähnel als Inhaber des Jessener Rewe-Marktes zum Neubau nach. Besonders beliebt seien dabei die Themen Leergut, Lieferservice und Fleischerei, berichtet der Marktleiter während eines Baustellenbesuchs.