Sangerhausen, Deutschland
  4. Vandalismus im Zentrum: Unbekannte demolieren Spielplatz in Sangerhausen - Wie die Stadtverwaltung reagiert

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in der Sangerhäuser Innenstadt erheblichen Schaden angerichtet. Ein Spielplatz musste vorübergehend gesperrt werden.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 16.10.2025, 16:15
Die kaputte Nestschaukel in der Marienanlage.
Die kaputte Nestschaukel in der Marienanlage. (Foto: Stadtverwaltung)

Sangerhausen/MZ. - Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in den vergangenen Monaten: Unbekannte haben, wie die Sangerhäuser Stadtverwaltung mitteilt, auf dem Spielplatz an der Marienanlage und der Sitzgruppe am Mühlendamm im Sangerhäuser Zentrum randaliert.