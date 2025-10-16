Autofahrer brauchen ab Freitagabend Geduld: Die A14 wird zwischen Löbejün und Halle-Trotha das ganze Wochenende gesperrt. Grund sind Bauarbeiten der A143 – was genau gemacht wird und wie es um die Autobahn steht.

A14 zwischen Halle und Löbejün am Wochenende voll gesperrt - das wird dort gebaut

Arbeiten an der A143 sorgen dafür, dass die A14 am Wochenende voll gesperrt ist.

Halle/Löbejün/MZ. - Für Autofahrer gibt es ab Freitag 22 Uhr kein Durchkommen auf der A14 zwischen Löbejün und Halle-Trotha - und das ganze Wochenende lang. Das hatte die Autobahn GmbH in dieser Woche mitgeteilt. Grund für die beidseitige Sperrung seien Bauarbeiten an der A143 und dem künftigen Autobahndreieck Halle-Nord, das dadurch entsteht. Doch was genau wird dort gemacht?