Stadtgeschichte Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“: Es ist ein Stück Erinnerungskultur
Aschersleben hat einen Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“ – MZ-Praktikantin Rabia Lore Ekim arbeitet dort mit und gibt Einblicke in die Arbeit der Gruppe.
16.10.2025, 16:15
Aschersleben/MZ - Ein langer Tisch, viele Stühle, Notizblöcke und Laptops. Wasserflaschen und ein paar Snacks stehen bereit – so sieht es an jedem dritten Donnerstag im Monat aus, wenn sich der Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“ trifft.