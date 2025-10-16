weather spruehregen
  4. Stadtgeschichte: Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“: Es ist ein Stück Erinnerungskultur

Aschersleben hat einen Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“ – MZ-Praktikantin Rabia Lore Ekim arbeitet dort mit und gibt Einblicke in die Arbeit der Gruppe.

Von Rabia Lore Ekim 16.10.2025, 16:15
Zuletzt wurden in Aschersleben Stolpersteine für die Familie Herz verlegt.
Zuletzt wurden in Aschersleben Stolpersteine für die Familie Herz verlegt. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/MZ - Ein langer Tisch, viele Stühle, Notizblöcke und Laptops. Wasserflaschen und ein paar Snacks stehen bereit – so sieht es an jedem dritten Donnerstag im Monat aus, wenn sich der Arbeitskreis „Geschichte jüdischer Mitbürger in Aschersleben“ trifft.