In Halle steigt das Eishockeyfieber. Am 25. Oktober eröffnet der Sparkassen-Eisdom. Das Maskottchen der Saale Bulls ist jetzt Gast im Gläsernen Büro der MZ im Hauptbahnhof und Schirmherr einer Mega-Ticketaktion.

MZ-Volontärin Hanna Schabacker hat den Bullen gezähmt. Das Maskottchen der Saale Bulls steht jetzt eine Woche bei MZ im Gläsernen Bahnhofsbüro.

Halle (Saale)/MZ - Der Theater-Esel aus dem nt war schon da, jetzt wird das Gläserne Büro der MZ im Hauptbahnhof Halle zur Stierkampfarena. Bis zum 24. Oktober ist das originale Maskottchen der Saale Bulls Gast im Pop-up-Store, quasi als Aufgalopp für die Eröffnung des Sparkassen-Eisdoms am 25. Oktober. Das Beste: Die Bulls und die MZ vergeben 100 Freikarten für Heimspiele in der neuen Arena. Und so funktioniert es: