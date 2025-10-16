Die Midewa stellt wegen der kalten Jahreszeit ihre Trinkbrunnen ab. Auch drei öffentliche Wasserspender im Altkreis sind betroffen. Dennoch gibt es Pläne für die Anlagen im Winter.

Trinkbrunnen gehen in die Winterpause - Wann kann man wieder seinen Durst stillen?

Auch der Trinkbrunnen der Midewa am Sport- und Freizeitzentrum in Sandersdorf wird in diesem Monat abgestellt. Er geht in die Winterpause.

Jessnitz/MZ. - Die Midewa hat in diesen Tagen damit begonnen, ihre öffentlichen Trinkwasserbrunnen winterfest zu machen. Es handelt sich um 36 Anlagen im gesamten Versorgungsgebiet. Im Altkreis Bitterfeld werden drei öffentliche Wasserspender in den Winterschlaf geschickt. Betroffen sind die Brunnen im Irrgarten Altjeßnitz, auf dem Gelände desSport- und Freizeitzentrums Sandersdorf und jener an der Friedersdorfer Kirche. In der Kreisstadt Köthen gibt es zudem am Holzmarkt und an der Köthener Badewelt öffentliche Trinkwasserbrunnen der Midewa.