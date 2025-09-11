Die 24. Auflage des Rawata findet am 21. September ab 9 Uhr statt. Auf der Showbühne steht neben Mario & Christoph aus Tirol auch Schlager-Titan Bernhard Brink. Wo die Stempelstellen sind.

Der Chef der Jessener Intersport-Filiale, Karsten Klöpping, gehört zu den Hauptorganisatoren des 24. Radwandertages.

Jessen/MZ. - Nach einem Gespräch unter vier Augen fällt die Entscheidung! Heiko und Karsten Klöpping kehren zu den Wurzeln des Rawata zurück, der am 21. September ab 9 Uhr seine 24. Auflage erlebt. Nach Jahren der coronabedingten Zwangspause entscheiden sich die Brüder, im Herbst 2024 wieder eine „Ausfahrt bei ruhigem Tempo“ zu organisieren – und landen damit bei den Pedalrittern aus der Region einen Volltreffer.