Im Frühjahr kam es sogar zur Spielunterbrechung: Jetzt steht in der Regionalliga Nordost das Gastspiel der BSG Chemie Leipzig in Halle wieder an. Wie sich die Polizei darauf vorbereitet und wo es zu Straßensperrungen kommt

Polizei bereitet sich auf HFC gegen Chemie Leipzig am Freitag vor

Zuletzt sorgten Fans der BSG Chemie Leipzig beim Derby im Frühjahr in Halle für eine Spielunterbrechung. Am Freitag steht das Derby wieder an.

Halle (Saale)/MZ/fk. Vor dem Heimspiel des Halleschen FC in der Regionalliga Nordost gegen die BSG Chemie Leipzig am Freitag um 18 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion in Halle hat die Polizeiinspektion Halle (Saale) jetzt einige Maßnahmen angekündigt, die eine sichere und reibungslose An- und Abreise der Zuschauer gewährleisten sollen.

Polizei: Präsenz am Stadion, in Innenstadt und südlichen Stadtteilen

Zahlreiche polizeiliche Einsatzkräfte wüden rund um das Stadion, im Innenstadtbereich sowie in den südlichen Stadtteilen präsent sein, heißt es in einer Mitteilung.

Da es sich um ein „Ostderby“ handele, sei mit einer hohen Besucherzahl beim Spiel zu rechnen. Im Rahmen der An- und Abreise zum Stadion werde es deshalb zu Verkehrseinschränkungen im Bereich des Hauptbahnhofs, der Merseburger Straße sowie in den Straßen im näheren Umfeld des Stadions kommen.

Diese Straßen sind schon ab Freitagmittag gesperrt

Die Polizei sei bestrebt, diese Beeinträchtigungen auf das notwendige Minimum zu reduzieren. Zusätzlich würden am Freitag schon ab 13 Uhr bis zur Abreise aller Besucher einige Straßenabschnitte gesperrt sein.

Betroffen sind die Straße der Republik zwischen Max-Lademann-Straße und Robert-Koch-Straße, die Kantstraße zwischen Max-Lademann-Straße und Straße der Republik sowie Teile des Läuferwegs, der Bugenhagenstraße und der Hafenbahntrasse.

Da in Stadionnähe nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stünden, werde den Besuchern empfohlen, frühzeitig anzureisen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.