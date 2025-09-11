Der nächste Pflanzenflohmarkt in der Kirchenruine im Vorharz-Ort Wedderstedt steht an. Besucher können stöbern, fachsimpeln und Apfelsorten bestimmen lassen. Was sonst noch geboten wird.

Experte bestimmt Apfelsorten – was ein Pflanzenflohmarkt im Vorharz sonst noch bietet

Ein Apfel-Experte kommt zum Pflanzenflohmarkt in Wedderstedt und bestimmt Apfelsorten.

Wedderstedt/MZ/son. - Tausende Apfelsorten gibt es. Sie zu unterscheiden, ist eine Kunst, die Gottfried Usbeck dank seines pomologischen Wissens beherrscht. Der Mann aus Rieder ist zu Gast beim anstehenden Pflanzenflohmarkt in der Kirchenruine in Wedderstedt: Dort bestimmt er die Sorten. Wer wissen möchte, welcher Apfel im eigenen Garten wächst, sollte drei, vier Exemplare mitbringen. Der bereits sechste Flohmarkt findet am kommenden Samstag, 13. September, von 11 bis 15 Uhr statt. Ihn organisiert der Verein Freundeskreis Wedderstedter Glocke.