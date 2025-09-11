Mit einer besonderen Freiwurfbox wird der Syntainics MBC auf dem Centerparkplatz beim Halle Leipzig The Style Outlets zu Gast sein.

Brehna/MZ. - Der Auftakt der Basketball Bundesliga-Saison steht vor der Tür und auch Halle Leipzig The Style Outlets startet sportlich in den Herbst.

Das Outlet-Center ist offizieller Sponsor des Syntainics MBC. Im Rahmen dieser Kooperation präsentiert sich der Verein am Samstag, 13. September, mit einem Event auf dem Centerparkplatz. Geplant sind mehrere interaktive Stationen, wie etwa eine Freiwurfbox und ein Glücksrad, an denen Besucher den Syntainics MBC spielerisch kennenlernen und dabei attraktive Preise gewinnen können – darunter auch Freikarten für Heimspiele.

Eine Autogrammstunde mit Spielerinnen der Frauenmannschaft bietet großen und kleinen Basketball-Fans darüber hinaus die perfekte Gelegenheit, die Profis hautnah zu erleben.

Um die Vorfreude auf die neue Saison zu teilen, bietet der Syntainics MBC an diesem Tag außerdem vor Ort 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Fan-Shop-Artikel und 20 Prozent Rabatt auf Tickets für die Heimspiele der Frauen- und Männer-Bundesliga-Teams.

Parallel zum Event ruft das Halle Leipzig The Style Outlets die „Sneaker Days“ aus. Vom 11. bis 13. September gibt es bei teilnehmenden Marken bis zu 50 Prozent Rabatt auf eine große Auswahl an Sneakern – ideal, um sich für die neue Saison einzudecken.

„Mit den Sneaker Days und dem Basketball-Event verbinden wir Sport, Shopping und Spaß. Als Sponsor des Syntainics MBC fiebern wir dem Saisonstart der deutschen Bundesliga und der European North Basketball League entgegen und möchten diese Vorfreude mit den Fans und unseren Kunden teilen“, so Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets.