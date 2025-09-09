Stadtrat Peter Wende ist aus der Fraktion der Freien Wähler ausgetreten. Sie gilt damit als aufgelöst. Was das für die politische Arbeit in der Stadt Thale bedeutet.

Der Stadtrat von Thale kommt im großen Saal im Rathaus zusammen.

Thale/MZ/son. - Stadtrat Peter Wende hat seinen Austritt aus der Fraktion der Freien Wähler erklärt. Damit ergeben sich einige Veränderungen vor allem in den politischen Ausschüssen der Stadt Thale.

Welche? Das erklärt Sandra Roloff-Schröter, Amtsleiterin für Rat und Recht sowie Wahlleiterin. Das Kommunalverfassungsgesetz gibt vor, dass eine Fraktion aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen muss. Weil Wende nun wegfällt, bliebe Fraktionsvorsitzende Stefanie Riedel alleine. Demzufolge ist die Freie-Wähler-Fraktion in Thale aufgelöst.

„Beide bleiben Stadtratsmitglieder. Es ist aber nicht mehr möglich, in Ausschüssen mitzuarbeiten“; das dürfen nur Fraktionsmitglieder, sagt Roloff-Schröter. Wende gehörte bislang dem Bauausschuss an, Riedel dem Bildungs-, dem Finanz- und dem Hauptausschuss. Die Freien Wähler haben nun kein Stimm- und kein Antragsrecht mehr in den Ausschüssen. Im Stadtrat können sie hingegen weiter Anträge stellen.

Weil die Sitze in den Ausschüssen „spiegelbildlich zur Besetzung im Stadtrat“ sind, ergibt sich, dass der CDU-Fraktion ein weiterer Sitz zufällt, erklärt die Stadtwahlleiterin weiter. Wer in welchem städtischen Ausschuss mitarbeiten wird, solle die CDU noch mitteilen.