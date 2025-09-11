Der Eisenbahnclub Aschersleben lädt wieder zum verkehrshistorischen Wochenende auf das alte Güterbahnhofsgelände ein. Was es in diesem Jahr zu erleben gibt.

Der Eisenbahnclub Aschersleben lädt wieder zum Lokschuppenfest ein. Panzerfahren wird dabei einer der Höhepunkte sein.

Aschersleben/MZ - Vieles von der historischen Eisenbahntechnik, die auf dem Gelände des früheren Ascherslebener Güterbahnhofs an der Magdeburger Brücke steht, wurde in den letzten Wochen frisch gewienert. Für das „Verkehrshistorische Wochenende auf Schiene und Straße“, das am zweiten September-Wochenende, welches dieses Jahr auf den 13. und 14. 09. fällt, der alljährliche Höhepunkt des Eisenbahnclubs Aschersleben ist.