Radler steuern das Weingut Hanke in Jessen an

Auch auf dem Schulfestplatz in Jessen wurde am Sonntag kurz nach 9 Uhr zum Radwandertag in die Umgebung gestartet.

Jessen/MZ. - Der Radwandertag, kurz Rawata, ist eröffnet. An den Startpunkten in Jessen, Annaburg, Axien, Elster und Wittenberg wurden an diesem Sonntagmorgen die Teilnehmer auf die etwa 30 Kilometer langen Strecken geschickt. Unterwegs kannneben anderem am Lindeneck in Lindwerder und an der Weinmanufaktur Zwicker Station gemacht werden, bevor dann das Ziel das Weingut Hanke angesteuert wird. Hier werden die österreichischen Stars Mario & Christoph singen. Und hier erfolgt auch die Verlosung der drei Hauptpreise stat. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer unterwegs drei Stempel gesammelt haben.

Auf dem Schulfestplatz in Jessen hatte Karsten Klöpping die Radfahrer auf die Strecke Richtung Schweinitz und dann weiter nach Lindwerder geschickt. Er freute sich, dass nach 2019 nun endlich wieder ein Radwandertag veranstaltet werden kann. Nach den schweren Jahren, etwa durch Corona, sei es nun wieder an der Zeit, sich auch auf diese Weise zu erholen und zu entspannen.

An den Startpunkten wurden die Teilnehmer auf die hohe Brandgefahr hingewiesen und um Vorsicht gebeten. Zudem sollten Kraftfahrer beachten, dass an Straßenabschnitten, die von den Radfahrern gekreuzt werden, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten reduziert wurden. Schließlich, so Karsten Klöpping, sollen alle einen schönen Tag verbringen.