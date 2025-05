Nebra/jak - Bei Rangierarbeiten nahe Reinsdorf sind in einem Gleisbereich, der nicht zum Gleisnetz der Deutschen Bahn gehört, am Samstagnachmittag zur Entgleisung von mehreren Flächenwagen, welche daraufhin über eine angrenzende Zufahrt rutschten und in einer Photovoltaikanlage zum Stehen kamen. Dabei verkeilten sich die Flächenwagen. Personen wurden, wie die Polizei mitteilt, nicht verletzt. An der Photovoltaikeinrichtung kam es indes zu erheblichem Sachschaden. Die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens wurden aufgenommen und dauern an.