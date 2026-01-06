Ein Gutachter prüft derzeit die Schuldfähigkeit des Mannes, der mutmaßlich vier schwere Sachbeschädigungen an der Sparkasse in Annaburg zu verantworten hat.

In der Annaburger Geschäftsstelle der Sparkasse Wittenberg wütet im Sommer ein Mann, der Inneneinrichtung und Technik zerstört.

Annaburg/MZ. - Viermal innerhalb von vier Wochen hat ein Mann im Sommer in der Sparkassen-Geschäftsstelle Annaburg randaliert. Über den Täter kann die Polizeipressestelle bis heute nur wenige Angaben machen. Zwar ist der Mann bekannt, die Ermittlungen liegen jedoch derzeit bei der Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau. Von dort heißt es auf Anfrage, dass ein Gutachter prüft, ob der Mann schuldfähig ist.