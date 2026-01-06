Jetzt live!
Vorfälle in der Sparkasse Annaburg Randalefälle im Sommer in Annaburg: Staatsanwaltschaft prüft Schuldfähigkeit des Täters
Ein Gutachter prüft derzeit die Schuldfähigkeit des Mannes, der mutmaßlich vier schwere Sachbeschädigungen an der Sparkasse in Annaburg zu verantworten hat.
06.01.2026, 16:00
Annaburg/MZ. - Viermal innerhalb von vier Wochen hat ein Mann im Sommer in der Sparkassen-Geschäftsstelle Annaburg randaliert. Über den Täter kann die Polizeipressestelle bis heute nur wenige Angaben machen. Zwar ist der Mann bekannt, die Ermittlungen liegen jedoch derzeit bei der Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau. Von dort heißt es auf Anfrage, dass ein Gutachter prüft, ob der Mann schuldfähig ist.