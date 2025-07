Am Mittwochnachmittag sucht ein Mann mit Hammer ein zweites Mal für diesen Tag die Sparkassenfiliale in Annaburg heim. Was das für die Mitarbeiter und das Unternehmen bedeutet.

Die Filiale der Sparkasse in Annaburg macht von außen einen friedlichen Eindruck. Im Innern wütete am Mittwoch zum dritten und vierten Mal ein Mann, der Inneneinrichtung und Technik zerstörte.

Annaburg/MZ. - „Das habe ich in 38 Jahren Dienst nicht erlebt“, sagt eine Mitarbeiterin der Annaburger Sparkassenfiliale. Sie möchte nicht namentlich in der Zeitung in Erscheinung treten. „Wir haben alle ein mulmiges Gefühl“, spricht sie auch für ihre Kolleginnen. Das Wort Angst vermeidet sie, doch es ist ihr anzusehen, dass ihr die Sache nicht egal ist. Am Vortag war der Mann, der am Morgen bereits die Glasscheibe zum Schalterraum mit einem Hammer beschädigt hatte (die MZ berichtete), noch einmal wiedergekehrt.