weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Tag der offenen Tür: Neues Sozialgebäude für Feuerwehr Holzdorf geplant – Besucher zeigen großes Interesse

Tag der offenen Tür Neues Sozialgebäude für Feuerwehr Holzdorf geplant – Besucher zeigen großes Interesse

Feuerwehr Holzdorf/Reicho öffnet für etwa 250 Besucher am Samstag die Türen.

Von Thomas Tominski 14.10.2025, 14:00
Wichtige Sache! Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Holzdorf/Linda üben sich in Knotenkunde.
Wichtige Sache! Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Holzdorf/Linda üben sich in Knotenkunde. (Fotos: Freiwillige Feuerwehr Holzdorf/Reicho)

Holzdorf/MZ. Die Pläne für das neue Sozialgebäude funktionieren beim „Tag der offenen Tür“ in Holzdorf wie ein Magnet. Kaum ein Besucher läuft an dem Aufsteller vorbei, es wird viel diskutiert und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Holzdorf/Reicho bei der Realisierung des großen Traums viel Glück gewünscht.