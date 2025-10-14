Tag der offenen Tür Neues Sozialgebäude für Feuerwehr Holzdorf geplant – Besucher zeigen großes Interesse
Feuerwehr Holzdorf/Reicho öffnet für etwa 250 Besucher am Samstag die Türen.
14.10.2025, 14:00
Holzdorf/MZ. Die Pläne für das neue Sozialgebäude funktionieren beim „Tag der offenen Tür“ in Holzdorf wie ein Magnet. Kaum ein Besucher läuft an dem Aufsteller vorbei, es wird viel diskutiert und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Holzdorf/Reicho bei der Realisierung des großen Traums viel Glück gewünscht.