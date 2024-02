Heimatverein Kleindröben-Mauken lädt zur 50. Karnevalsveranstaltung nach Klöden. Der Startschuss fällt am Sonnabend um 19.39 Uhr. Wann die Tanzfläche freigegeben wird.

Nächtliches Schlangestehen - Karten für Veranstaltung in Köden sind ruckzuck weg

Klöden/MZ. - „Die Eintrittskarten sind innerhalb von zehn Minuten verkauft gewesen“, erzählt der Vorsitzende des Heimatvereins Kleindröben-Mauken, Bruno Jäniche, der sich „wieder einmal“ auf ein volles Haus freut. Die Tickets sind so begehrt wie die Tribünenplätze beim Kölner Karneval. „Wir haben den Schalter erst um 14 Uhr geöffnet. Bereits um 2.45 Uhr hat sich vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Kleindröben eine Menschenschlange gebildet. So muss es zu DDR-Zeiten beim Reifenverkauf gewesen sein“, blickt Jäniche auf eine kalte Nacht im Dezember zurück.