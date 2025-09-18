EIL:
Digitaler Kartendienst Kuriose Panne: Warum Jessen auf Google Maps mitten im Wald liegt
Der Kartendienst „Google Maps“ zeigt Jessen mitten im Wald statt im Stadtzentrum. Dort taucht sogar ein Hinweis auf ein angebliches Atomdepot auf. Wie Google auf diesen Irrtum reagiert.
Aktualisiert: 18.09.2025, 13:31
Jessen/MZ. - Wer Jessen auf „Google Maps“ sucht, reibt sich verwundert die Augen: Der Ortsmarker, der die Stadt kennzeichnen soll, liegt nicht am Rathaus oder am Marktplatz, sondern im Wald, mehrere Kilometer von dem Stadtkern entfernt. Ein kurioser Irrtum, der viele Fragen aufwirft.