Der Kartendienst „Google Maps“ zeigt Jessen mitten im Wald statt im Stadtzentrum. Dort taucht sogar ein Hinweis auf ein angebliches Atomdepot auf. Wie Google auf diesen Irrtum reagiert.

Die Ortsmarkierung von Jessen auf Google Maps – vor Ort steht hier nichts außer Wald.

Jessen/MZ. - Wer Jessen auf „Google Maps“ sucht, reibt sich verwundert die Augen: Der Ortsmarker, der die Stadt kennzeichnen soll, liegt nicht am Rathaus oder am Marktplatz, sondern im Wald, mehrere Kilometer von dem Stadtkern entfernt. Ein kurioser Irrtum, der viele Fragen aufwirft.