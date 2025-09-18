Mit ihrem „Digitalen Schulgarten“ zeigen die Freie Schule Anhalt und die Hochschule Anhalt in Köthen, wie Fragen im Unterricht praxisnah beantwortet werden können. Wie genau das gelingen soll.

Unterstützt von Hochschule Anhalt: Was der „Digitale Schulgarten“ der Freien Schule Anhalt in Köthen so alles kann

Am Mittwoch haben Stefan Twieg und Studenten der Hochschule Anhalt den Elftklässlern erklärt, was der „Digitale Schulgarten“ so alles kann.

Köthen/MZ. - Was sagt eigentlich der pH-Wert aus? Und warum spielt er eine Rolle, wenn es darum geht, ob Pflanzen gut wachsen? Diese Fragen kann Chemielehrer Gregor Zündorf mit seinen Schülern ab jetzt an ganz praktischen Beispielen durchgehen. An Pflanzen aus ihrem Schulgarten nämlich.