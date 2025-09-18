Steigende Rohstoffpreise Kaffee in Merseburg und Umgebung wird immer teurer – das sagen die Cafés
Während Kaffeetrinker in Merseburg und Bad Lauchstädt treu bleiben, achten Familien genauer aufs Portemonnaie. Cafés spüren Zurückhaltung beim zweiten Cappuccino.
18.09.2025, 16:00
Merseburg/MZ. - Vielerlei Gründe führen zu dieser Teuerung. Einer ist der weltweit zunehmende Kaffeebedarf. So steigt die Nachfrage besonders in Asien. Zugleich führen Extremwetterereignisse in kaffeeproduzierenden Ländern zu Ernteausfällen. Trumps Strafzölle gegenüber dem großen Erzeugerland Brasilien bedingen Verwerfungen an der Börse. Dort treiben zugleich Spekulanten die Preise in die Höhe. Nicht zuletzt verkaufen die Bauern ihre Ernte teurer, weil sich die Aufwendungen für Düngemittel und Saatgut erhöht haben.