Während Kaffeetrinker in Merseburg und Bad Lauchstädt treu bleiben, achten Familien genauer aufs Portemonnaie. Cafés spüren Zurückhaltung beim zweiten Cappuccino.

Kaffee in Merseburg und Umgebung wird immer teurer – das sagen die Cafés

Inhaber Ulf Keller zeigt Rohkaffeebohnen in seiner Rösterei „Vincent Kaffee“ in Milzau. Seit Herbst 2023 haben sich die Preise für Rohkaffee zeitweise fast verdoppelt – Auswirkungen, die nun spürbar im Handel ankommen.

Merseburg/MZ. - Vielerlei Gründe führen zu dieser Teuerung. Einer ist der weltweit zunehmende Kaffeebedarf. So steigt die Nachfrage besonders in Asien. Zugleich führen Extremwetterereignisse in kaffeeproduzierenden Ländern zu Ernteausfällen. Trumps Strafzölle gegenüber dem großen Erzeugerland Brasilien bedingen Verwerfungen an der Börse. Dort treiben zugleich Spekulanten die Preise in die Höhe. Nicht zuletzt verkaufen die Bauern ihre Ernte teurer, weil sich die Aufwendungen für Düngemittel und Saatgut erhöht haben.