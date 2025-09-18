weather regenschauer
  4. Familiensport im Burgenlandkreis: Sportangebote für Kinder ab 2 Jahren – Verein Bewegungswelten Zeitz startet durch

Tina Franke hat den Verein Bewegungswelten Zeitz gegründet. Wie die 39-Jährige dem Bewegungsmangel im Kindesalter aktiv entgegenwirken will.

Von Margit Herrmann 18.09.2025, 16:00
Die Sportwissenschaftlerin Tina Franke aus Zeitz lädt Familien zur gemeinsamen Bewegung ein.
Die Sportwissenschaftlerin Tina Franke aus Zeitz lädt Familien zur gemeinsamen Bewegung ein. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - „Kommst du raus?“ Diese Frage wurde Tina Franke in ihrer Kindheit fast täglich gestellt. „Heute verbringen die Kinder nicht mehr so viel Zeit in der Natur“, sagt die 39-Jährige. „Immer öfter sind sie mit Zocken oder Fernsehschauen beschäftigt – dazu eine Tüte Chips.“ Das mache sich bald bei der Gesundheit bemerkbar.