Live aus Weissenfelser Krankenhaus gestreamt Hat sich Pflegerin strafbar gemacht? Wie die Staatsanwaltschaft entschieden hat

Eine Mitarbeiterin des Weißenfelser Asklepios-Klinkums sorgt für Aufsehen, weil sie während ihrer Arbeitszeit TikTok-Videos veröffentlicht hat. Was ihr dafür droht.

Von Martin Walter Aktualisiert: 18.09.2025, 14:38
Anfang Juli hatte eine Pflegerin des Weißenfelser Asklepios-Krankenhauses während ihrer Nachtschicht live auf TikTok gestreamt. Foto: Vincent Grätsch

Weissenfels/MZ. - Anfang Juli hatte eine Pflegerin des Weißenfelser Asklepios-Krankenhauses für Schlagzeilen gesorgt, weil sie während ihrer Nachtschicht Livevideos auf dem sozialen Medium TikTok veröffentlicht hatte. Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, während der Übertragung Alarm-Signale von Monitoren ignoriert zu haben.