Kremitz/Gallin/MZ. - „Das ist heute die Geburtsstunde dieses Bildes“, verkündet Eberhard Ziegler. Er nennt das Werk „These 96“. An diesem Sonntag hat der Künstler Freunde und Wegbegleiter eingeladen, um die Taufe dieses Bildes zu vollziehen. Eberhard Ziegler, der Wahl-Kremitzer, nennt seinen Malstil empiriokritizistisch. Der Begriff stammt aus der Philosophie und bezieht sich auf den Erfahrungshorizont, der da als Maß der Dinge steht. Ziegler interpretiert dies in der Hinsicht, dass er in seinen Bildern viele Symbole versteckt, die der Betrachter entdecken und interpretieren kann. In aller Regel nehmen sie konkrete Lebenserfahrungen seiner selbst auf.