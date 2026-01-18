Der Landkreis Wittenberg untersagt der Genossenschaft Elbauentreff jüngst, Veranstaltungen in der Elbauehalle abzuhalten. Was die Gründe sind und wie es nun weitergeht.

Derzeit ist die Nutzung der Klödener Elbauehalle untersagt. Grund sind mehrere Missstände.

Klöden/MZ. - Am Donnerstag verbreitete die Genossenschaft Elbauentreff die Nachricht, dass der Kinderfasching an diesem Samstag nicht wie geplant in der Elbauehalle stattfinden wird. Über den Grund berichtet der Sprecher der Genossenschaft Elbauentreff, Florian Pujock, am Donnerstagabend.