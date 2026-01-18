weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Kinderfasching zieht um: Klödener Elbauehalle wegen Brandschutzmängeln gesperrt

Kinderfasching zieht um Klödener Elbauehalle wegen Brandschutzmängeln gesperrt

Der Landkreis Wittenberg untersagt der Genossenschaft Elbauentreff jüngst, Veranstaltungen in der Elbauehalle abzuhalten. Was die Gründe sind und wie es nun weitergeht.

Von Manuela Müller 18.01.2026, 10:45
Derzeit ist die Nutzung der Klödener Elbauehalle untersagt. Grund sind mehrere Missstände.
Derzeit ist die Nutzung der Klödener Elbauehalle untersagt. Grund sind mehrere Missstände. (Foto: Thomas Keil)

Klöden/MZ. - Am Donnerstag verbreitete die Genossenschaft Elbauentreff die Nachricht, dass der Kinderfasching an diesem Samstag nicht wie geplant in der Elbauehalle stattfinden wird. Über den Grund berichtet der Sprecher der Genossenschaft Elbauentreff, Florian Pujock, am Donnerstagabend.