Tanzproben laufen, Plakate hängen – und doch ist nichts sicher: Ob der Kleindröbener Karneval wie geplant stattfinden kann, entscheidet sich erst noch. Ein Plan B steht zwar im Raum, doch dahinter verbirgt sich bisher nur eine Idee.

Kleindröbener Karnveal darf nicht scheitern: Entscheidung steht bevor

Die Frauengruppe der Kleindröbener Karnevalisten zeigte in Klöden in einem früheren Jahr einen „Kriegertanz“. Ob der Karneval in diesem Jahr stattfinden kann, ist aktuell noch ungewiss.

Klöden/MZ. - Aufgrund von Brandschutzmängeln ist die Nutzung der Elbauehalle momentan untersagt. Die Mitglieder der Genossenschaft Elbauentreff arbeiten aktuell die Mängelliste ab, die der Landkreis Wittenberg festgestellt hat. Ziel ist es, die Veranstaltungshalle so schnell wie möglich wieder benutzen zu dürfen.