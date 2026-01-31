Elbauehalle in Klöden Kleindröbener Karnveal darf nicht scheitern: Entscheidung steht bevor
Tanzproben laufen, Plakate hängen – und doch ist nichts sicher: Ob der Kleindröbener Karneval wie geplant stattfinden kann, entscheidet sich erst noch. Ein Plan B steht zwar im Raum, doch dahinter verbirgt sich bisher nur eine Idee.
31.01.2026, 06:30
Klöden/MZ. - Aufgrund von Brandschutzmängeln ist die Nutzung der Elbauehalle momentan untersagt. Die Mitglieder der Genossenschaft Elbauentreff arbeiten aktuell die Mängelliste ab, die der Landkreis Wittenberg festgestellt hat. Ziel ist es, die Veranstaltungshalle so schnell wie möglich wieder benutzen zu dürfen.