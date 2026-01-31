weather wolkig
Prozess Handwerker mit Geschirr beworfen, weil er zu laut war - dieses Urteil fiel gegen Angeklagten

42-Jährigem wird am Amtsgericht Bernburg der Prozess gemacht.

Von Carsten Roloff 31.01.2026, 07:05
Weil er zu laut war, wurde ein Handwerker mit Geschirr beworfen.
Bernburg/mz. - Nach dieser Verhandlung musste erst einmal kräftig durchgelüftet werden. Der Angeklagte erschien zum Prozess mit einer Alkoholfahne, die sich im ganzen Saal 119 des Bernburger Amtsgerichts breit gemacht hatte und bereits auf dem Flur zu riechen war. Die Staatsanwaltschaft warf dem 42-jährigen Bernburger Beleidigung und schwere Körperverletzung vor.