In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 31. Januar dreht sich alles um einen Nachbarn, der es sich unter anderem in der Dölauer Heide und auf dem Großen Fuchsberg gemütlich macht.

In Bäumen und Sträuchern bis zu einer Höhe von etwa drei Metern ist dieser Mitbewohner besonders gerne zu Hause.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.