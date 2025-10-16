Die Narren des Elsteraner Carneval Vereins haben ihre 54. Session vorbereitet. Warum die fünfte Jahreszeit nicht am 11.11. beginnt und wer sich jetzt um den Internetauftritt kümmert.

In der fünften Jahreszeit verbreiten die Karnevalisten, hier ein Bild bei der Proklamation 2024 vor Elsters Rathaus, stets gute Laune.

Elster/MZ. - „Fünfte Jahreszeit ist immer ein Stück Chaos“, meint der Präsident des Elsteraner Carneval Vereins, Karsten Röder, der trotz aller Vorfreude auf die 54. Session und generalstabsmäßiger Planungen fest davon ausgeht, dass irgendetwas aus dem Ruder läuft. Doch unter Narren des ECV gilt die Devise: Mit Improvisation, einem dreifach schallendem „Helau“ und guter Laune wird aus einem Elefanten schnell eine Mücke gemacht. „Jetzt nutze ich die Zeit, um mich auszuruhen. Denn im November werden die Wochenenden hart“, betont der 49-Jährige, der auch in diesem Jahr wieder auf den im Verein berühmten Zettel wartet.